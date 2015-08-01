Остановка Кременчугского НПЗ приведет к подорожанию бензина до 35 гривень за литр - "Укртатнафта"

Остановка Кременчугского нефтеперерабатывающего завода из-за прекращения предприятию поставок нефти госкомпанией «Укртранснафта» приведет к подорожанию бензина до 35 грн за литр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя компании «Укртатнафта» Сергей Кошелюк.

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«Может мы кому-то на рынке мешаем. Потому, что сегодня лозунг: «Дешевое не может быть качественным» - это лозунг тех, кто привозит импортные нефтепродукты. Идет борьба, чтобы нас остановить и перейти на полный импорт. Тогда продукция на АЗС будет более 35 грн за литр топлива. Кто-то хочет зарабатывать так», - сказал Кошелюк.

Он также заявил, что в ситуации с прекращением поставок нефти на НПЗ есть политическая составляющая.

«Да, идет борьба, и нас хотят остановить, чтобы перейти на импорт. Сегодня только около 20% (бензина в Украине) - доля внутреннего производства и 80% - импорт. То есть тут есть политическая составляющая», - сказал Кошелюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 августа, в Кременчуге более 300 работников компании «Укртатнафта» пикетировали филиал госкомпании «Укртранснафта», требуя возобновить поставки нефти на Кременчугский НПЗ.

Также сегодня заводчане пикетировали перекачивающую станцию «Укртранснафты» в пригороде Кременчуга.

Как заявил председатель профкома НПЗ Василий Хоменко, представители «Укртранснафты» объяснили это аварией на трубопроводе. Однако работники «Укртатнафты» выезжали на место аварии и не обнаружили каких-либо повреждений.

“Если нам прекратят поставки нефти, то завод остановится. На улице окажутся около 5 тысяч работников. Мы требуем возобновления поставок нефти», - сказал Хоменко.

В свою очередь, руководитель филиала «Укртранснафты» в Кременчуге Виталий Величко заявил УНИАН, что в пятницу, 31 июля, в 11.00 на 142-му километре трубопровода произошла авария.

«Труба изношена. 4 августа планируем ее заменить. Предлагаем «Укртатнафте» поставлять нефть по второму трубопроводу, но для этого надо слить с него воду. Сейчас все решают, делать ли это», - сказал Величко.

Вчера, 31 июля, крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» заявила об угрозе прекращения добычи нефти и газа.

В заявлении «Укрнафты» сказано, что «Укртранснафта» без каких-либо объяснений приостановила прием и транспортировку нефти «Укрнафты», несмотря на предварительную оплату услуг.

Позже единственный работающий в Украине нефтеперерабатывающий завод – Кременчугский НПЗ, входящий в компанию «Укртатнафта», также заявил об угрозе остановки из-за срыва поставок сырья госкомпанией «Укртранснафта».

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Справка УНИАН. «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

«Укртатнафта» была создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.

Компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в январе-июне 2015 года увеличила чистую прибыль по сравнению с январем-июнем 2014 года в 2,2 раза - до 1,026 млрд грн с 0,461 млрд грн.