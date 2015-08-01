В случае остановки Кременчугского НПЗ могут возникнуть экологические риски

Заместитель председателя правления компании «Укртатнафта» Сергей Кошелюк заявляет, что в случае остановки Кременчугского нефтеперерабатывающего завода могут возникнуть экологические риски.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН, комментируя пикетирование рабочими завода административного здания Управления приднепровских нефтепроводов (филиала госкомпании «Укртранснафта») с требованием не допустить остановки НПЗ.

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«Если нам не давать сейчас нефть, то завод может остановится. Такого еще ни разу не было. Это комплекс установок и производственных, и экологических, и вспомогательных. Их около 30. Если их остановить, то могут быть экологические риски с точки зрения безопасности. Однако кто-то хочет сделать «Васильков-2», - заявил Кошелюк.

Председатель профкома НПЗ Василий Хоменко сообщил участникам пикета, что за 49 лет работы завод сегодня может полностью остановиться.

Хоменко призвал УПДМН начать поставки нефти на завод и тем самым снять вопрос социального напряжения в обществе.

Также сегодня работники «Укртатнафты» пикетировали перекачивающую станцию «Укртранснафты» в пригороде Кременчуга.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 августа, в Кременчуге более 300 работников компании «Укртатнафта» пикетировали филиал госкомпании «Укртранснафта», требуя возобновить поставки нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Как заявил председатель профкома НПЗ Василий Хоменко, представители «Укртранснафты» объяснили это аварией на трубопроводе. Однако работники «Укртатнафты» выезжали на место аварии и не обнаружили каких-либо повреждений.

“Если нам прекратят поставки нефти, то завод остановится. На улице окажутся около 5 тысяч работников. Мы требуем возобновления поставок нефти», - сказал Хоменко.

В свою очередь, руководитель филиала «Укртранснафты» в Кременчуге Виталий Величко заявил УНИАН, что в пятницу, 31 июля, в 11.00 на 142-му километре трубопровода произошла авария.

«Труба изношена. 4 августа планируем ее заменить. Предлагаем «Укртатнафте» поставлять нефть по второму трубопроводу, но для этого надо слить с него воду. Сейчас все решают, делать ли это», - сказал Величко.

Вчера, 31 июля, крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» заявила об угрозе прекращения добычи нефти и газа.

В заявлении «Укрнафты» сказано, что «Укртранснафта» без каких-либо объяснений приостановила прием и транспортировку нефти «Укрнафты», несмотря на предварительную оплату услуг.

Позже единственный работающий в Украине нефтеперерабатывающий завод – Кременчугский НПЗ, входящий в компанию «Укртатнафта», также заявил об угрозе остановки из-за срыва поставок сырья госкомпанией «Укртранснафта».

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Справка УНИАН. «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

«Укртатнафта» была создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.

Компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в январе-июне 2015 года увеличила чистую прибыль по сравнению с январем-июнем 2014 года в 2,2 раза - до 1,026 млрд грн с 0,461 млрд грн.