Демчишин считает "странными вещами" остановку ТЭС Ахметова

Министр энергетики министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин назвал инсинуацией и желанием создать ажиотаж в энергетической сфере остановку Приднепровской ТЭС, сообщает телеканал "112 Украина".

По словам Демчишина, у предприятия есть все условия для выполнения своих обязательств перед потребителями.

Он также сообщил, что в ближайшее время энергетическим предприятиям "Ощадбанком" будет дополнительно выделено еще 2 млрд грн на закупку угля.

"В течение этой недели произошло в системе много странных вещей. При том, что 4 атомных блока находились в плановом ремонте. Четыре – это очень много. Еще один блок попал в неплановый ремонт. То есть, 5 тысяч мегаватт, не 300, а 5 тысяч мегаватт были недоступны в системе. Кроме того, по непонятным причинам (и мы отправили специалистов) отключились три блока, которые оперируются ДТЭК, – это Запорожская (два блока по 300) и Ладыженская станция. То есть, очень много совпадений", - сказал он.

Напомним, ДТЭК сообщила, что 1 августа в 00.50 на Приднепровской ТЭС из-за отсутствия запасов угля был остановлен последний остававшийся в работе энергоблок.

Читайте такжеДемчишин создал антикризисный штаб по подготовке к отопительному сезонуКак сообщал УНИАН, 27 июля Демчишин сообщил, что украинская энергетика последние несколько дней сталкивается с сложностями.

«На протяжении двух дней отключилось около 2,5 ГВт (генерирующих мощностей – УНИАН)», - сказал Демчишин.

В этой связи, по словам министра, Российская Федерация начала поставки в Украину около 900 МВт электроэнергии по договорам о параллельной работе между энергосистемами стран.

31 июля премьер-министр Арсений Яценюк заявил о кризисном состоянии в энергетическом секторе Украины, раскритиковав работу Минэнергоугля.

Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.

Украина в 2014 году импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,773 млрд долл.