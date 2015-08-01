Нардеп назвал виновных в отключении Приднепровской ТЭC

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, один из лидеров «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Виталий Куприй.

«Игнорируя нормы законодательства и элементарно нарушая права жителей Днепропетровска, команда Александра Вилкула оставила жителей города без горячей воды, поскольку считает предоставление этих услуг нерентабельным. Это в очередной раз подтверждает античеловеческую позицию олигарха Ахметова и его подчиненных», – отметил Куприй.

Депутат называет ситуацию с остановкой Приднепровской ТЭС, которая обеспечивает горячей водой более 300 тысяч жителей Днепропетровска, недопустимой.

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Он напомнил, что теплогенерирующие мощности станции принадлежат донецкому олигарху Ринату Ахметову, а фактически отвечает за бесперебойную работу станции человек Ахметова – Александр Вилкул. «Именно он представляет интересы этого олигарха на Днепропетровщине», – подчеркнул Куприй.

Несмотря на то, что Приднепровская ТЭС является частной компанией, согласно Закону Украины «О теплоэнергетике», она обязана поддерживать необходимые для бесперебойной работы запасы угля.

По мнению депутата, чувствуя ответственность перед жителями Днепропетровска, Александр Вилкул должен вмешаться и исправить эту позорную ситуацию. «Но, очевидно, для него интересы олигарха Ахметова, на которого он работает, выше интересов громады города», – подытожил Куприй.