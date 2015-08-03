Транзит российского газа в ЕС через Украину за месяц увеличился на треть

Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины в июле 2015 года увеличился по сравнению с июлем 2014 года на 32%, - до 6,9 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении оператора ГТС Украины – госкомпании «Укртрансгаз».

Как отметили в компании, за 7 месяцев текущего года через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей было транспортировано 35,6 млрд куб. м газа, что на 17% меньше аналогичного периода прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» прогнозирует по итогам 2015 года падение объемов транзита российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза на 17,7% по сравнению с 2014 годом - до 51 млрд куб. м с 62 млрд куб. м.