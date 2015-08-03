Углегорская ТЭС возобновила работу двух блоков после обстрелов боевиков

Об говорится в сообщении госкомпании.

«В настоящее время, после проведения восстановительных работ на электрооборудовании, получившем значительные повреждения, в работу запущены энергоблоки №4 и №1, мощностью 300 МВт каждый. Блоки несут нагрузку согласно диспетчерскому графику», - отметили в «Центрэнерго».

Согласно сообщению, по состоянию на 3 августа восстановлены высоковольтные линии электропередач, питающие тепловую электростанцию и город Светлодарск, системы шин 35 кВт, а также работа трансформаторов 200 и 201. При этом на электрооборудовании энергоблоков №2 и №3 ремонтные работы продолжаются.

В сообщении уточняется, что восстановительные работы проводятся силами энергетиков Углегорской ТЭС, работниками технических служб «Центрэнерго», специалистами Змиевской ТЭС, «Ремэнерго» и подрядной организации «Энергосетьспецмонтаж».

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Как сообщал УНИАН, 27 июля Углегорская ТЭС была остановлена из-за повреждений, нанесенных боевиками в результате обстрелов.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет государство, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».