Работники Кременчугского НПЗ пикетируют "Укртранснафту" с требованием отстранить руководство госкомпании

Работники нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге сегодня с утра возобновили пикетирование местного филиала «Укртранснафты» с требованием отстранить руководство этой госкомпании, а также уволить бывшего топ-менеджера депутата Игоря Еремеева, ныне занимающего пост исполнительного директора «Нафтогаза Украины» - Андрея Пасишника.

Как передает корреспондент УНИАН, около 300 заводчан держат транспаранты: «Банду Еремеева геть!», «Пасишника в отставку!, «Сидорака в отставку!», «Не дадим уничтожить украинскую нефтепереработку», «Требуем наказать виновных!».

При входе в здание филиала «Укртранснафты» стоит три мусорных контейнера с фотографиями руководителей "Нафтогаза" - Андрея Пасишника, «Укртранснафты» - Романа Сидорака и кременчугского филиала «Укртранснафты» - Виталия Величко.

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Как сообщил УНИАН председатель профкома предприятия Василий Хоменко, работники «Укртатнафты» требуют отправить этих руководителей в отставку, поскольку, по их мнению, они могут привести к остановке предприятия.

«В течении 48 часов, если Пасишник, Сидорак и Величко не уйдут в отставку, то акция будет бессрочной. У руля отрасли сегодня непрофессионалы, а мы от них зависим. Хотят - дадут нам нефть, хотят – не дадут. Мы стратегическое предприятие. Так же нельзя!», - сказал руководитель профсоюза.

Как сообщал УНИАН, 31 июля «Укрнафта» и Кременчугский НПЗ заявили об угрозе остановки своих производств из-за действий госпредприятия «Укртранснафта», которое приостановило прием и транспортировку нефти компании, несмотря на предварительную оплату услуг.

19 марта "Нафтогаз Украины", контролирующий 100% акций «Укртранснафты», отстранил Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления "Укртранснафты" и назначил на его место бывшего сотрудника СБУ Юрия Мирошника, имевшего сомнительную репутацию.

Спустя месяц руководителем «Укртранснафты» стал Роман Сидорак.

Ранее участники рынка заявляли, что за скандалом вокруг государственной компании «Укртранснафта» стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная бизнесмену, народному депутату Игорю Еремееву.

По их словам, интерес Еремеева к «Укртранснафте» очевиден, поскольку тот пытается нанести удар по нефтеперерабатывающему сегменту, чтобы монополизировать рынок продаж нефтепродуктов.

До назначения исполняющим обязанности исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Пасишник работал помощником народного депутата Еремеева.

1 августа более 300 работников компании «Укртатнафта» пикетировали филиал государственной компании «Укртранснафта» в Кременчуге, требуя возобновить поставки нефти на Кременчугский НПЗ.

3 августа Лазорко сообщил, что заявление “Укртранснафты” об аварии на нефтепроводе, из-за чего были приостановлены поставки сырья на Кременчугский НПЗ, не соответствует действительности.

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Справка УНИАН. «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

«Укртатнафта» была создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.

Компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в январе-июне 2015 года увеличила чистую прибыль по сравнению с январем-июнем 2014 года в 2,2 раза - до 1,026 млрд грн с 0,461 млрд грн.