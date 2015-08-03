Украина за месяц вдвое снизила импорт газа из ЕС и не покупала его у России

Украина, которая на протяжении месяца не осуществляет закупки российского газа, в июле 2015 года сократила его импорт по сравнению с предыдущим месяцем более чем в 2 раза - до 0,6 млрд куб. м с 1,369 млрд куб. м, говорится в сообщении оператора ГТС Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, в июле Украина импортировала газ только с территории Словакии.

Украина в январе-июле 2015 года сократила импорт природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 27%, - до 10,7 млрд куб. м с 14,7 млрд куб. м.

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина, после безрезультатных трехсторонних газовых переговоров с Россией при посредничестве Еврокомиссии, 1 июля приостановила импорт российского газа, а также значительно сократила его покупку в ЕС.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. необходимо закупить 5-6 млрд куб. м газа, на что потребуется около 1 млрд долл., которых у НАК «Нафтогаз Украины» нет.