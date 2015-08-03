Запасы газа в украинских хранилищах превысили 13 миллиардов кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 27 июля по 3 августа увеличились на 2%, или на 206 млн кубометров, - до 13,064 млрд кубометров.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Согласно данным госкомпании, за семь месяцев 2015 года в ПХГ Украины было закачано 5,4 млрд куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Читайте такжеЯценюк заявил о кризисном состоянии в энергетическом секторе: 50% ЖКХ не готовы к зиме

Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 млрд кубометров.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает к сентябрю получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.