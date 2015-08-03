Украина запасла 1,5 миллиона тонн угля, к отопительному сезону нужно вдвое больше - Демчишин

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывает накопить порядка 3 млн тонн угля на теплоэлектростанциях страны для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов, сообщил глава министерства Владимир Демчишин в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба.

«Мы планируем аккумулировать (к отопительному сезону – УНИАН) 3 млн тонн угля разных марок на станциях, как ДТЭК, так и «Центрэнерго», – сказал Демчишин. – Сегодня запас угля – 1,5 млн тонн. Из них порядка 900 тыс. тонн – уголь марки "Г" и 600 тыс. тонн – антрацитовый уголь».

При этом министр пояснил, что основной проблемой при накоплении угля является отсутствие средств для его закупки.

«Проблема накопления угля – наличие средств. На прошлой неделе уже подписано постановление о содействии получению средств со стороны «Ощадбанка» – порядка 2 млрд грн. ДТЭК из этих денег получит порядка 1,1 млрд грн, «Центрэнерго» – 425 млн грн, некоторые средства получат теплоэлектроцентрали. То есть 2 млрд грн должны быть потрачены, чтобы аккумулировать резерв угля в течение ближайших трех с половиной месяцев», – сказал Демчишин.

Также министр напомнил, что за последние полгода потребление электроэнергии сократилось на 12%. «В то же время мы ежемесячно сжигаем порядка 600 тыс. тонн (угля – УНИАН)», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 31 июля заявил о кризисном состоянии в энергетическом секторе Украины. “В энергетическом секторе кризисное состояние. Министерство и соответствующие государственные компании не готовы, чтобы обеспечить теплом и электроэнергией страну”, - сказал он.

Яценюк также отметил недостаточный уровень подготовки системы жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду. “50% ЖКХ не готовы к зиме”, - подчеркнул премьер.