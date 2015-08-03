Международная миссия подготовила для Украины план для достижения энергонезависимости

Международная миссия в составе 26 экспертов из США, Канады и Евросоюза подготовила для Украины план действий в энергетической отрасли на предстоящую зиму и на ближайшие 5 лет для достижения энергетической независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба в Кабинете министров сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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По его словам, международные эксперты работали в Украине на протяжении месяца, а в работе миссии также принимали участие украинские специалисты.

Присутствующий на заседании старший советник министра энергетики США Билл Брайян сообщил, что подготовленный план содержит два сценария для Украины — прохождение отопительного сезона 2015-2016 годов и необходимые действия Украины в энергетике на ближайшие 2-5 лет для усиления энергобезопасности и энергонезависимости страны.

Также Брайян отметил, что окончательное решение, будет ли действовать Украина согласно подготовленному плану, остается за Кабмином.