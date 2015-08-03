Правительство предоставило госгарантии по кредиту Нафтогаза от ЕБРР на $ 300 миллионов

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 24 июля №540, опубликованном на правительственном сайте.

«С целью формирования стабилизационного (резервного) энергетического фонда согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о предоставлении в 2015 году государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по кредиту Европейского банка реконструкции и развития, сумма которого составляет до 300 млн долларов США», - говорится в документе.

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Согласно условиям предоставления госгарантий, обеспечением исполнения обязательств по ним является природный газ, приобретенный за счет средств стабилизационного (резервного) энергетического фонда, или другое обеспечение стоимостью не ниже 100% гарантий. Размер платы за предоставление гарантий установлен на уровне 0,001% годовых. Гарантии предоставляются на срок исполнения обязательств по кредиту.

Этим же постановлением Кабмин обязал «Нафтогаз Украины» обеспечить использование природного газа, приобретенного за счет средств этого заимствования, исключительно для украинских потребителей.

Как сообщал УНИАН, директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер в ходе брифинга в Харькове в июле заявлял, что банк намерен выделить около 300 млн долларов кредита для поддержки Украины в вопросе поставок газа из Европейского Союза.

«Нафтогаз Украины» с 1 июля прекратил закупку газа у российской компании «Газпром», поскольку 30 июня истек срок действия дополнительного соглашения между двумя сторонами, а условия дальнейшей поставки российского газа в Украину не были согласованы во время трехсторонних переговоров в Вене.

Вместе с тем, из-за отсутствия средств вдвое снизился импорт газа из Словакии, а из Венгрии и Польши вовсе прекратился. «Нафтогаз» ведет переговоры с иностранными банками о предоставлении кредита на 1 млрд долл. для закупки газа.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 июля 2015 года банк взял на себя обязательства относительно предоставления 11 млрд евро в рамках 345 проектов в стране.