Яценюк поручил в августе максимально увеличить реверс газа

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил в августе максимально увеличить объемы закачки газа по реверсным маршрутам.

Об этом он сказал ходе заседания Антикризисного энергетического штаба.

«Поручаю обеспечить максимальное поднятие объемов по реверсу в августе», - сказал Яценюк.

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Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отмечал, что на текущий момент в подземных хранилищах накоплено 13 млрд кубометров газа, а необходимо накопить порядка 19 млрд кубометров для «комфортного» прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов.