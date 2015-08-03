Яценюк поручил в августе максимально увеличить реверс газа
16:17, 03 августа 2015Энергетика
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Премьер-министр хочет обеспечить максимальное поднятие объемов по реверсу.
Арсений Яценюк / Фото УНИАН
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил в августе максимально увеличить объемы закачки газа по реверсным маршрутам.
Об этом он сказал ходе заседания Антикризисного энергетического штаба.
«Поручаю обеспечить максимальное поднятие объемов по реверсу в августе», - сказал Яценюк.
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Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отмечал, что на текущий момент в подземных хранилищах накоплено 13 млрд кубометров газа, а необходимо накопить порядка 19 млрд кубометров для «комфортного» прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов.
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