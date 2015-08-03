Яценюк потребовал от Минэнергоугля показать конкретные объемы закупки угля

Такое поручение дал премьер-министр Арсений Яценюк.

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"Покажите конкретные станции и объемы угля. Чтобы были гарантии не на словах, а в реальности. Я хочу видеть конкретный, гарантированный объем, который вы (Минэнергоугля – УНИАН) будете закупать – в отечественных шахтах, сколько будете импортировать и где будете закупать", – сказал Арсений Яценюк в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба.