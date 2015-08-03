Коболев рассчитывает на подписание нового газового соглашения в сентябре-октябре

Трехстороннее соглашение о поставках российского газа в Украину в формате Украина – Европейский союз – Россия в период отопительного сезона 2015-2016 годов должно быть подписано в сентябре-октябре текущего года, сообщил в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Он также отметил, что в августе должна быть определена дата очередного раунда трехсторонних переговоров.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» с 1 июля прекратил закупку газа у российской компании «Газпром» и уже месяц не покупает его, так как 30 июня завершился срок действия дополнительного соглашения между двумя сторонами, а условия дальнейшей поставки российского газа в Украину не были согласованы 30 июня во время трехсторонних переговоров в Вене.

30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России при участии вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, включая цену газа, а также вопросы транзита и объемов закачки. Однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной.

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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин ожидал, что трехсторонние газовые переговоры в формате Украина-Россия-ЕС, на которых стороны обсудят цену поставок российского газа в Украину, продолжатся в августе. Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что такие переговоры запланированы на конец сентября этого года.

В результате Украина и Еврокомиссия решили провести в августе предварительные переговоры без участия России.