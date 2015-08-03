Суд рассмотрит 18 сентября апелляцию "Надра Украины" на решение в пользу компании Ставицкого

Киевский апелляционный хозяйственный суд сегодня, 3 августа, перенес на 18 сентября рассмотрение апелляции на решение Хозяйственного суда Киева от 22 июня, которым было отказано в удовлетворении искового заявления о признании права собственности компании «Надра Украины» на долю в совместной деятельности на Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), сообщила УНИАН пресс-служба компании.

Согласно сообщению, соответствующая апелляционная жалоба поступила от заместителя прокурора Киева, который ранее подавал исковое заявление о признании права собственности компании на долю в месторождении в интересах «Надра Украины» к компании «Голден Деррик», связанной с находящимся в розыске экс-министром Эдуардом Ставицким.

«Компания надеется, что рассмотрение данного дела в суде апелляционной инстанции состоится с учетом интересов НАК «Надра Украины», акции которой полностью принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр Украины», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, «Надра Украины» верит, что апелляционный хозяйственный суд будет осуществлять правосудие на принципах равенства, состязательности и справедливости.

При этом сообщается, что примером соблюдения равенства всех участников судебного процесса служит постановление Высшего административного суда Украины от 9 июля 2015 года, которым «Голден Деррик» была лишена права на добычу нефти и газа на 19 участках недр, полученных ею в 2010-2012 годах.

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Как сообщал УНИАН, ранее Хозяйственный суд Киева отказал «Надра Украины» в признании права собственности на доли в совместной деятельности на Сахалинском газовом месторождении, которые ранее незаконно были отчуждены компании «Голден Деррик», связанной с находящимся в розыске экс-министром Эдуардом Ставицким.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр. В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, в 2000 и 2003 годах НАК «Надра Украины» заключила ряд договоров о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. В 2012-2013 годах бывшее руководство "Надра Украины" продало фирме «Голден Деррик» свои доли сразу по трем договорам. При этом ни по одному из договоров компания полностью не рассчиталась, что позволило расторгнуть их и вернуть активы государству.