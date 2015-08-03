Демчишин гарантирует отсутствие веерных отключений этой зимой с одним условием

Кроме того, он гарантирует стабильное энергоснабжение домохозяйств, если крупнейший в Украине частный энергохолдинт ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова не будет саботировать поставки угля на станции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Демчишин заявил на заседании Антикризисного энергетического штаба в Кабинете министров после того, как премьер-министр Арсений Яценюк задал ему вопрос: «Я не получил ответ на простой вопрос, гарантируете ли вы (Владимир Демчишин — УНИАН) гражданам Украины, что зимой не будут отключать электроэнергию, что не будет веерного отключения и что в домах будет тепло? Я вам летом задаю этот вопрос».

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На что министр энергетики ответил: «Да, Арсений Петрович. Я это гарантирую, если эти деньги (2 млрд грн кредитов от «Ощадбанка»), что мы выделили, будут использованы эффективно, и если ДТЭК не будет саботировать поставки угля на станции.