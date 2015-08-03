Запасы угля на украинских ТЭС за неделю сократились на 5,5%

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций за период c 27 по 31 июля снизились на 5,5% - до 1,362 млн тонн с 1,441 млн тонн, говорится в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

Согласно сообщению, из общего объема топлива 560,1 тыс. тонн приходится на антрацитовые угли, которые в Украине в существенном дефиците. Их запасы за указанный период уменьшились на 6,7%.

При этом сообщается, что 424,6 тыс. тонн антрацитовых углей находится на Луганской ТЭС. В то же время сообщается, что 316 тыс. тонн газовых углей находится на Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская обл.), из которой часть электроэнергии поставляется в страны Европы.

Как отметили в «Укрэнерго», импорт электроэнергии из Российской Федерации не осуществляется.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года в Украине наблюдались веерные отключения электроэнергии, которые были связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт.

В Минэнергоугля ранее заявляли, что до начала отопительного сезона на складах украинских ТЭС должно быть около 2,5 млн тонн угля, из которых 1 млн тонн – антрацитовый уголь.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.