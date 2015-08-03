Украине на зиму нужно накопить 19 миллиардов кубов газа

Об этом сообщил в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

При этом он отметил, что наиболее «комфортным» запасом газа для прохождения отопительного сезона будет объем порядка 19 млрд кубометров.

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«В подземных хранилищах сейчас порядка 13 млрд кубометров. Это уровень, не достаточный для того, чтобы мы вышли на показатель октября в 17 млрд кубометров. И главная проблема в системе сейчас недостаток средств. Для того чтобы выйти на обеспечение необходимых объемов, нам надо приложить некоторые усилия. И на этой неделе мы смогли перевести средства со спецсчетов облгазов на счета «Нафтогаза», а также мы рассчитываем в августе провести работу с потребителями (в части улучшения платежной дисциплины – УНИАН)», – сказал Коболев.

Также он отметил, что в августе «Нафтогаз» рассчитывает нарастить запасы газа на 1,5 млрд кубометров.

«Мы знаем, что по расчетам экспертов нам необходимо к октябрю накопить порядка 17 млрд кубометров. Но мы считаем, что, учитывая возможные неблагоприятные погодные условия, 19 млрд кубометров были бы комфортными для обеспечения страны теплом», - сказал глава «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, ранее Украина планировала закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 млрд кубометров.