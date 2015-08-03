Задолженность "Нафтогаза" перед "Ощадбанком" составила 20 миллиардов гривень

Задолженность НАК «Нафтогаз Украины» по кредитам перед государственным «Ощадбанком» составляет 20 млрд грн. Об этом в ходе брифинга заявил глава правления банка Андрей Пышный.

«20 млрд грн» - сказал Пышный, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Как сообщал УНИАН, дефицит НАК «Нафтогаз Украины» в 2014 году составил около 110 млрд грн.

Правительство Украины в рамках выполнения меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом планирует в 2015 году вдвое сократить дефицит крупнейшего государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» – до 3,1% ВВП, который, по прогнозам Минфина, в текущем году составит 1,85 трлн грн.