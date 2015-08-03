До конца года доля АЭС в производстве электроэнергии составит 60% - Минэнергоугля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Антикризисного энергетического штаба в Кабмине сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

"Энергоатом" сегодня является основным столбом рынка электроэнергии с долей в 55% от общего производства электроэнергии. Я думаю, что к новому году эта пропорция еще увеличится. Мы считаем, что около 60% выработки "Энергоатом" может достичь до конца года", - сказал Демчишин.

По его словам, увеличивая производство электроэнергии атомными электростанциями, Украина сможет снизить свою зависимость от импорта дефицитных марок угля.

"При эффективном использовании "Энергоатома" мы можем снизить зависимость от угля как минимум на 5 миллионов тонн ежегодно. То есть это тот объем угля, который нам нужно будет получать из внешних источников», - добавил министр.

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Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.