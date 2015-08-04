Нефть стоит меньше $50 за баррель

Цены на нефть растут после 5-процентного падения в понедельник, вызванного повышенным предложением при слабых экономических прогнозах, пишет Рейтер.

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,16 до $49,68 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,36 до $45,53. В понедельник цены снизились до многомесячного минимума за счет рекордной добычи ОПЕК и слабой производственной статистики Китая, одного из крупнейших потребителей нефти.

ОПЕК в июле повысила добычу нефти до максимальной с 2008 года, продолжая защищать долю рынка на фоне снижения цен. Кроме того, Иран намерен увеличить добычу на 500.000 баррелей в сутки, как только освободится от санкций, и на 1 миллион баррелей в сутки - в течение нескольких месяцев после этого.

Аналитики ожидают дальнейшего снижения цен.

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"Brent, скорее всего, вернется к минимальной отметке 2015 года около $45 за баррель, учитывая изобилие нефти на рынке и усиливающийся пессимизм в отношении цен", - написали в отчете аналитики BMI Research. По их мнению, в будущем году цены немного вырастут, так как большинство производителей сланцевой нефти в США получают прибыль при цене выше $60 за баррель.