Яценюк будет вместо Демчишина контролировать введение новой модели рынка электроэнергии

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк по решению правительства лично возглавил Координационный центр по обеспечению введения новой модели рынка электроэнергии, который ранее возглавлял министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

Об этом говорится в постановлении правительства №539, опубликованном на веб-портале Кабмина.

Этим же постановлением Кабмин утвердил состав Координационного центра, в который вошли: глава правительства – руководитель центра, министр энергетики и угольной промышленности – заместитель руководителя центра, руководитель НКРЭКУ (по соглашению).

Также в состав Координационного центра вошли заместители глав Минэнергоугля, Минфина, Минсоцполитики, Минэкономразвития, Минрегионстроя, Минюста, ГФС, Госэнергоэффективности, а также государственный уполномоченный Антимонопольного комитета.

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По соглашению в состав центра вошли представители Секретариата Кабмина, директор госпредприятия «Энергорынок», директор госпредприятия «НАК Укрэнерго», глава Совета оптового рынка электроэнергии.

Координационный центр работает с сентября 2014 года.