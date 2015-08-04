Углегорская ТЭС вновь остановилась из-за артиллерийских обстрелов

Об этом говорится в сообщении госкомпании.

«Из-за непрекращающихся боевых действий и артиллерийских обстрелов в районе города Светлодарска (Донецкая обл.) 3 августа были повреждены отходящие линии электропередач Донбасская-1 и Донбасская-2, напряжением 330 кВ», - сообщили в «Центрэнерго».

Согласно сообщению, в результате этого в 21.17 Углегорская ТЭС остановилась из-за потери собственных электрических потребностей. При этом отмечается, что инфраструктура электростанции не пострадала.

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«Пуск энергоблоков ТЭС будет зависеть от сроков восстановления линий электропередач бригадами НЭК «Укрэнерго», - уточнили в «Центрэнерго».

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет государство, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».