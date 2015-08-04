Партия южноафриканского угля для двух ТЭЦ уже прибыла в Украину

Ильичевский порт осуществляет разгрузку первого судна с южноафриканским углем объемом 80 тыс. тонн для частной энергокомпании «ТехНова», эксплуатирующей Дарницкую и Черниговскую ТЭЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола, посвященного подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг., сообщил вице-премьер-министр Валерий Вощевский.

«Уже сегодня выгружается первое судно объемом 80 тыс. тонн в Ильичевском порту южноафриканского угля стоимостью 65 долл. за тонну», - сказал он.

В комментарии УНИАН Вощевский уточнил, что уголь пришел по контракту компании «ТехНова», и направится на Дарницкую ТЭЦ в Киев, а также на Черниговскую ТЭЦ.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале июля 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности немедленно начать заключение контрактов на импорт дефицитного антрацитового угля, поставки которого в необходимых объемах возможны из России, ЮАР и оккупированных территорий Донбасса.

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Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.

Украина в 2014 году импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,773 млрд долл.