Кабмин внес в Раду предложение денонсировать соглашения с Россией о достройке Хмельницкой АЭС

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду предложение денонсировать соглашения с Российской Федерацией по достройке двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Соответствующий законопроект №2471а зарегистрирован в парламенте 4 августа.

Также Кабмин зарегистрировал законопроект №2472а об отмене Закона Украины "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции".

Как ранее сообщал УНИАН, согласно программе правительства, Украина планирует до 2020 года завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, фундамент которых был заложен еще во времена СССР.

В то же время, в документе не содержится информации, по каким технологиям планируется достройка энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

Глава «Энергоатома» Юрий Недашковский в конце 2014 года заявил, Украина может денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. Заменить «Росатом» в реализации проекта достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС может чешская Skoda.

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Компания «Энергоатом» намерена использовать не менее 70% украинского оборудования при достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.