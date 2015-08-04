Работники Кременчугского НПЗ продолжают пикетировать филиал "Укртранснафты"

Работники Кременчугского нефтеперерабатывающего завода уже четвертый день пикетируют местный филиал «Укртранснафты», требуя отставки исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника, который до этого работал помощником народного депутата Игоря Еремеева, поскольку считают, что тот сознательно в угоду импортерам намерен уничтожить отечественную нефтепереработку.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня массовый митинг начался в первой половине дня. Перед собравшимися традиционно выступил председатель профкома предприятия Василий Хоменко, а также работники завода.

В частности, Хоменко заявил, что завтра истекает 48 часов с момента первого пикета под филиалом «Укртранснафты» в Кременчуге, на котором собравшиеся потребовали отставки руководства «Нафтогаза» и «Укртранснафты».

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На митинге было озвучено, что прекратить подачу нефти на завод «Укртранснафта» планируется 4 августа в 20:00. Руководство объясняет такие мероприятия необходимостью проведения работ по ремонту нефтепроводов. Срок ремонта – до 58 часов.

«Если задержка в подаче нефти превысит 72 часа, потом возобновить работу предприятия будет практически невозможно. Мы знаем о подобном печальном опыте остановки предприятия в Одессе, Лисичанске и Херсоне. Там восстановить технологический процесс не удалось. По самым приблизительным подсчетам, перезапуск завода, если он все-таки произойдет, будет стоить никак не меньше 15-20 млн грн», - рассказал инженер «Укртатнафты» Сергей Заяц.

Хоменко сообщил, что в случае остановки нефтеперерабатывающего завода без работы могут остаться около 5 тыс. работников предприятия и еще около 10 тыс. работников смежных специальностей и предприятий-сателлитов, поэтому пикеты под зданием местного филиала "Укртранснафты" будут продолжаться.

«Мы планируем проводить исключительно мирные пикеты», - уточнил председатель профкома предприятия Хоменко.

Как сообщал УНИАН, 31 июля «Укрнафта» и Кременчугский НПЗ заявили об угрозе остановки своих производств из-за действий госпредприятия «Укртранснафта», которое приостановило прием и транспортировку нефти компании, несмотря на предварительную оплату услуг.

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Уже на следующий день более 300 работников компании «Укртатнафта» начали пикетировать филиал государственной компании «Укртранснафта» в Кременчуге, требуя возобновить поставки нефти на Кременчугский НПЗ.

3 августа работники единственного работающего в Украине НПЗ выдвинули требование - в течение 48 часов уволить исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Андрея Пасишника и главу "Укртранснафты" Романа Сидорака. В противном случае работники намерены выехать в Киев и пикетировать правительство.

Скандалы вокруг "Укртранснафты" начались в середине марта 2015 года, когда "Нафтогаз Украины", контролирующий 100% акций «Укртранснафты», неожиданно решил отстранить Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления компании и назначил на его место бывшего сотрудника СБУ в Луганской области Юрия Мирошника, имебщего сомнительную репутацию. Спустя месяц руководителем «Укртранснафты» стал Роман Сидорак.

Ранее участники рынка заявляли, что за скандалом вокруг государственной компании «Укртранснафта» стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная бизнесмену, народному депутату Игорю Еремееву.

По их словам, интерес Еремеева к «Укртранснафте» очевиден, поскольку тот пытается нанести удар по нефтеперерабатывающему сегменту, чтобы монополизировать рынок продажи нефтепродуктов.

До назначения исполняющим обязанности исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Пасишник работал помощником народного депутата Еремеева.