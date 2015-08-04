"Дочка" компании "Надра Украины" и "Трубопласт" бурят газовую скважину на Львовщине

Предприятие «Захидукргеология», входящее в структуру Национальной акционерной компании «Надра Украины», совместно с компанией «Трубопласт» начали бурить поисковую газовую скважину во Львовской области, ожидаемые объемы добычи составляют около 15 тыс. кубометров газа в сутки, говорится в сообщении «Надра Украины».

«Если предполагаемые залежи газа подтвердятся, то за сутки здесь будут добывать почти 15 000 куб. м газа, глубина залегания - до 1300 м», - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, объем инвестиций в проект составляет 17 млн грн, а поисковое бурение на скважине планируется завершить в начале сентября. При реализации проекта "Трубопласт" выступает инвестором, «Захидукргеология» - подрядчиком. Официальное открытие поисковой скважины №4 Пивничнозаричнянской, на котором присутствовали представители упомянутых компаний, состоялось 29 июля в селе Сихов Стрыйского района.

Председатель правления "Надра Украины" Ярослав Климович, которого цитирует пресс-служба, отметил, что данный проект является примером объединения частных инвестиций и государственной поддержки.

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«Надеемся, что четвертая Пивничнозаричнянская скважина даст хороший результат, что станет весомым вкладом в развитие энергетической независимости нашего государства, а также будет еще одним подтверждением, что Львовская область является мощным газодобывающим регионом», - сказал Климович.

По его словам, благодаря данному проекту дочернее предприятие «Захидукргеология» возобновило буровые работы после почти двухлетнего перерыва.

«Мы активно работаем над восстановлением дееспособности «Захидукргеологии» - стратегического предприятия для экономики государства. Наша наука, наш персонал будет активно сопровождать этот проект», - добавил Климович.

В то же время сообщается, что инвестор по результатам тендера выбрал партнерами «Надра Украины» и «Захидукргеология» благодаря наличию соответствующей технической базы, а также профессиональным кадрам. Пресс-служба уточняет, что стороны вели переговоры в течение двух месяцев, после чего 22 мая текущего года был подписан договор.

По словам главного геолога компании «Трубопласт» Петра Жукуляка, скважина №4 Пивничнозаричнянская – это проектная скважина, которая могла бы позволить расширить объем добычи газа по эксплуатируемым пластам, а также дать возможность оценить насыщенность нижних горизонтов. Вместе с тем Жукуляк отметил, что при благоприятном исходе в планах компании бурение еще двух-трех скважин.

Кроме того, сообщается, что кооперацию частных инвесторов и государства активно поддерживала Львовская облгосадминистрация, ведь для области это и инвестиции, и дополнительные рабочие места.

Справка УНИАН. "Захидукргеология"- единственное в отрасли многопрофильное предприятие, осуществляющее весь комплекс геологоразведочных работ на все виды полезных ископаемых.

НАК "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.

"Трубопласт" является владельцем специального разрешения на пользование недрами по Пивничнозаричнянской площади (Стрыйский район, Львовская обл.), уже имеет в эксплуатации две скважины действующего месторождения. Объем добычи природного газа составляет 90 млн кубометров. В планах компании увеличение добычи на 15-20 млн кубометров с введением в эксплуатацию каждой новой скважины.