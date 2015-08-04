Менеджера "Нафтогаза" подозревают в неуплате налогов на сумму 5,4 миллиона гривень во времена работы в компании Еремеева

Об этом свидетельствует письмо начальника отдела финансовых расследований ГФС в Оболонском районе Киева Бовкуна, копией которого располагает УНИАН.

"ГФС в Оболонском районе главного управления ГФС Киева составлен акт документальной проверки ООО "Вог аэро джет" … от 05.01.2015 согласно которому установлено, что должностные лица указанного предприятия уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 5,411 млн грн, что является особо крупным размером. В период обнаруженных нарушений директором "Вог аэеро джет" был Петр Столяр", - говорится в письме Бовкуна.

В письме начальник отдела финансовых расследований Фискальной службы в Оболонском районе Киева указывает, что в ходе досудебного расследования по вышеупомянутому уголовному производству возникла необходимость допросить Столяра.

В связи с тем, что Столяр является еще и членом наблюдательного совета "Укрнафты", начальник следственного отдела просит Генерального директора "Укрнафты" Марка Роллинза обеспечить его явку на допрос.

"Прошу вас обеспечить явку Петра Столяра в следственное управление финансовых расследований ГФС Оболонского района главного управления ГФС Киева", - отметил следователь, уточнив, что допрос Столяра запланирован на 10:00 7 августа.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы правления "Укрнафты" Пустоваров направил письмо в адрес главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева с просьбой вручить повестку Столяру, поскольку тот является его подчиненным.

"С целью содействия органам следствия в дополнении к письму отправляем повестку Столяру Петру Дмитриевичу на допрос и просим обеспечить ее вручение подчиненному Вам работнику», - написал Пустоваров в письме.

Как сообщал УНИАН, сразу несколько топ-менеджеров народного депутата Игоря Еремеева вошли в правительство и возглавили ведущие госкомпании.

В частности, Гендиректор "Континиума" Андрей Пивоварский назначен министром инфраструктуры.

Исполнительным директором НАК "Нафтогаз Украины" и главой наблюдательного совета «Укргазвыдобування» стал Андрей Пасишник, который был помощником депутата Еремеева и возглавлял несколько его компаний.

В руководство НАК "Нафтогаз Украины" вошел и Петр Столяр, который несколько лет возглавлял компанию "Вог аэро джет", которая входит в группу "Континиум".

Фирма "Вог аэро джет" учредили в мае 2012 р. С 2013 она становится крупнейшим поставщиком нефтепродуктов для "Укрзализныци", выиграв тендеры за последние два года на 6,5 млрд грн.

Всего фирмы Еремеева за последние пять лет поставили железной дороге топлива на 17,27 млрд грн.