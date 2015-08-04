В Крыму оккупанты заявляют об отключении Украиной электричества из-за обстрела Углегорской ТЭС

Об этом сообщает пресс-служба назначенного Россией "правительства" аннексированного Севастополя.

"По сообщению НЭК Украины, в связи с остро-дефицитным балансом ОЭС Украины возможно снижение мощности в сетях электроснабжения... В Севастополе создан штаб по ЧС для своевременного урегулирования данной ситуации. Все социально-значимые объекты находятся под контролем", – сказано в сообщении, передает Инсайдер.

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Как уточнили в пресс-службе ПАО "Севастопольэнерго", НЭК "Укрэнерго" направило распоряжение "Крымэнерго" снизить график перетока мощности из ОЭС Украины в Крым до "0" мВт с 7:00 4 августа из-за остро-дефицитного баланса мощности в ОЭС Украина из-за аварийного отключения блоков №1,4 на Углегорской ТЭС.

Согласно сообщению, в случае невыполнения нулевого перетока с 8:00 4 августа будут отключены линии 220-330 кВ перетока ОЭС Украины-Крым.

"В этом случае электроснабжение Крыма и Севастополя будет осуществляться только от собственных источников генерации. В связи с вышеизложенным в данном режиме возможна работа противоаварийной автоматики, а также возможно введение графиков временного отключения потребления электроэнергии (ГВО) в полном объеме 100 МВт", – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Углегорская теплоэлектростанция (Донецкая обл.), входящая в государственной энергокомпании «Центрэнерго», устранила последствия недавних обстрелов и с 1 августа возобновила производство электроэнергии.