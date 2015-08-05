"Укрэнерго" просит СБУ проверить угрозу энергетической безопасности из-за "непонятных аварий" на объектах Ахметова
10:47, 05 августа 2015Энергетика
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Руководитель НЭК "Укрэнерго" Юрий Касич просит Службу безопасности проверить "ряд непонятных аварий" на объектах генерирующих компаний, в результате которых приходится покрывать дефицит электроэнергии за счет аварийной помощи из Российской Федерации.
ДТЭК обвиняют в провоцировании энергодефицита / Фото УНИАН
Об этом говорится в письме и.о. директора "Укрэнерго" на имя председателя СБУ Василия Грицака, которое цитирует INSIDER.
В частности, глава "Укрэнерго" сетует, что за последние дни произошло пять аварийных отключений энергоблоков на объектах ДТЭК и государственной компании "Энергоатом".
Читайте такжеДемчишин считает "странными вещами" остановку ТЭС Ахметова"Констатируем увеличение продолжительности простоя энергоблоков в аварийных ремонтах генераций "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "ДТЕКСхиденерго", - говорится в письме Касича.
В конце письма "Укрэнерго" просит СБУ разобраться с ситуацией, которая угрожает энергетической системе страны и повлекла экономические убытки государству.
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