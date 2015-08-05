ГФС проводит следственные действия в "Центрэнерго" из-за неуплаты налогов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабмина 5 августа заявил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.

«Сейчас проводим следственные действия. Через несколько дней доложим», - сказал Билан.

Также первый замглавы ГФС сообщил, что деньги госкомпании «Центрэнерго» «вымывались» через налоговые ямы.

«Через налоговые ямы вымывались деньги. Нами это доказано, и сейчас продолжаются экспертизы. Доказываем вину каждого лица, которое было причастно к схеме», - отметил Билан.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с июля 2015 года требует от Минэнергоугля передать Фонду госимущества пакет акций государственной компании «Центрэнерго» для проведения ее дальнейшей приватизации.

В свою очередь, Минэнергоугля выступает против передачи госпакета акций «Центрэнерго» без реального покупателя. Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заверил, что в случае появления покупателя передача акций «Центрэнерго» Фонду госимущества произойдет быстро. Также Демчишин опасается смены менеджмента «Центрэнерго» после передачи госпакета акций предприятия ФГИ.

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк неоднократно отмечал, что в покупке «Центрэнерго» заинтересованы инвесторы из США и Евросоюза. По мнению Яценюка, приход прозрачных зарубежных инвестиций даст возможность дисциплинировать энергетическую отрасль и открыть доступ к западным рынкам капитала.

Справка УНИАН. ПАО «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. В состав компании входят три тепловых электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт -14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.