Российская электроэнергия для Украины в августе подорожает на 6,5%

Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг от 31 июля 2015 года.

Согласно документу, НКРЭКУ установила для госкомпании "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, цену закупки электроэнергии в августе от госкомпании "Укринтерэнерго", осуществляющей ее импорт из России, в размере 900 грн за 1 МВт/ч, что на 6,5% выше майской цены.

В то же время министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин в комментарии УНИАН подтвердил планы по закупке электроэнергии в РФ из-за дефицита собственных энергомощностей в Украине.

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«Будем покупать электроэнергию в России, у нас сейчас не хватает мощностей. Углегорскую ТЭС опять бомбили», - сказал Демчишин.

Также министр напомнил, что тариф на импорт электроэнергии из РФ рассчитывается по формуле, которая базируется на средней цене электроэнергии тепловых электростанций Украины за прошлый месяц.

По словам Демчишина, импортировать электроэнергию из России на сегодня для Украины выгодно, так как стоимость тепловой генерации в августе составляет около 95 коп. за кВт/ч.

Кроме того, министр отметил, что дисбаланс в энергосистеме Украины не должен повлиять на поставки электроэнергии в Крым.

Украина на сегодняшний день, по словам Демчишина, продает электроэнергию в Крым по 1,12-1,17 грн за кВт/ч.

Госкомпания «Энергорынок», как отметил Демчишин, с начала 2015 года заработала около 300 млн грн от импорта электроэнергии из России и экспорта электроэнергии в Крым.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

По данным Министерства энергетики РФ, заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».