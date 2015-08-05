Аннексированный Крым остался без света

Об этом говорится на сайте ДП "НЭК "Укрэнерго".

По сообщению компании, 4 августа на подстанции 330 кВ "Каховская" из-за прогрессирующего дефекта контактных соединений на трансформаторе тока в ячейке 330 кВ "Островская" в 12:03 была отключена на ремонт воздушная линия 330 кВ Каховско-Островская, по которой электроэнергия поступает в АР Крым.

"При этом отключение Крыма не планировалось и не проводилось", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в вечерние пиковые часы 4 августа крымская энергосистема потребляла 950 мегаватт мощностей при установленном лимите 850 мегаватт. Требования диспетчера ДП "НЭК "Укрэнерго" к диспетчеру Крымской энергосистемы вложиться в установленные лимиты были проигнорированы.

Читайте такжеРоссийская электроэнергия для Украины в августе подорожает на 6,5%

В сообщении компании подчеркивается, что никаких отключений питания энергосистемы Крыма со стороны ДП "НЭК "Укрэнерго" не предпринималось и в дальнейшем не планируется.