ExxonMobil вслед за Chevron закрывает в Украине представительство по добыче углеводородов

Одна из крупнейших в мире американская нефтегазовая компания ExxonMobil, планировавшая до аннексии Россией Крыма вести добычу углеводородов на шельфе Черного моря, закрывает в Украине свое представительство по добыче углеводородов.

Об этом говорится в сообщении компании в парламентской газете «Голос Украины».

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Согласно сообщению, решение о закрытие ExxonMobil Exploration and Production Ukraine B.V. (Нидерланды) было принято советом директоров компании 3 августа 2015 года.

В тоже время в сообщении отмечается, что указанное выше не касается других представительств компании в Украине.

Как известно, кроме добывающей деятельности, американская компания осуществляет продажу моторного масла в Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, в июле 2015 года украинское представительство корпорации Chevron - "Шеврон Юкрейн Б.В." объявило о прекращении своей деятельности в Украине.

В августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина". В конце января 2013 года в правительстве заявляли, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

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В ноябре 2013 года в Минэнергоугля заявляли, что подписание соглашения станет еще одним шагом на пути энергетической независимости Украины и добычи углеводородов в границах государства.

В декабре 2013 года Минэнергоугля заявляло, что подписание соглашения о разделе продукции (СРП) с компанией ExxonMobil по проекту добычи газа на Скифской площади шельфа Черного моря планируется на январь 2014 года, хотя должно было быть подписано в ноябре 2013 года.