Украина увеличивает на треть импорт газа из Словакии

Украина с 6 августа увеличивает суточные объемыимпорта природного газа из Словакии по сравнению с предыдущими днями на 33%, - до 30,3 млн куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в госкомпании «Укртрансгаз».

Читайте такжеЯценюк поручил в августе максимально увеличить реверс газа«На сегодняшний день получена заявка на суточную транспортировку газа с территории Словакии в режиме 30,3 млн куб. м, что на 33% больше вчерашнего режима импорта», - сказал руководитель пресс-службы «Укртрансгаза» Максим Белявский.

По его словам, с 1 по 5 августа через Словакию поступило 115 млн куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, Украина, которая на протяжении месяца не осуществляет закупки российского газа, в июле 2015 года сократила его импорт по сравнению с предыдущим месяцем более чем в 2 раза - до 0,6 млрд куб. м с 1,369 млрд куб. м.

В июле Украина импортировала газа только с территории Словакии.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. необходимо закупить 5-6 млрд куб. м газа, на что потребуется около 1 млрд долл., которых у НАК «Нафтогаз Украины» нет.