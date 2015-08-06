Глава правления "Укртранснафты" просит власти не допустить незаконных увольнений новым руководством

Временно отстраненный «Нафтогазом Украины» глава правления госкомпании «Укртранснафта» Александр Лазорко просит президента Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка не допустить незаконных и унизительных увольнений работников предприятия новым руководством.

Об этом говорится в открытом письме от имени коллектива госкомпании, подписанном Александром Лазорко.

«Ситуация, которая сложилась вокруг «Укртранснафты» и нефтяной отрасли в целом, требует принятия профессиональных и согласованных действий всех заинтересованных сторон. К сожалению, новый менеджмент своей целью видит расшатывание ситуации в государственной компании. Наряду с отстранением руководителя предприятия, незаконным способом были заменены все работники, которые занимали руководящие должности: директоров филиалов, ведущих специалистов и «неудобных» работников», - говорится в письме.

В письме сказано, что Апелляционный суд Волынской области признал незаконным решение наблюдательного совета «Укртранснафты» об отстранении Лазорко от исполнения служебных обязанностей и обязал устранить препятствия к выполнению им обязанностей руководителя компания.

Читайте такжеМенеджера "Нафтогаза" подозревают в неуплате налогов на сумму 5,4 миллиона гривень во времена работы в компании ЕремееваПри этом Лазорко уточнил, что восстановление на посту руководителя предприятия не является самоцелью, а лишь попыткой восстановить законность и справедливость по отношению к работникам, благодаря действиям которых компания из убыточной превратилась в прибыльную

«На начало нашей работы задолженность компании по кредитам составляла свыше 100 млн долларов и 141 млн грн, а на счетах было всего 210 млн грн. А на момент отстранения задолженность по кредитам отсутствовала, а на счетах находилось около 2 млрд грн. Прибыль за последние 6 месяцев и первый квартал 2015 года суммарно составила 3,2 млрд грн», - сказано в письме.

В письме Лазорко также обращает внимание, что за четыре последние месяца был проведен целый ряд проверок с привлечением известных независимых аудиторских компаний по результатам деятельности «Укртранснафты» с 2009 по 2015 годы.

Все проверки и инвентаризация подтвердили наличие всей технологической нефти в резервуарах «НПК-Галичина», «Нафтохимик Прикарпаття» и «Укртатнафты». Однако исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Пасишник либо умалчивает эту информацию, либо ее искажает в интересах одной из бизнес-групп, представителем которой он является.

Как сообщал УНИАН, 31 июля «Укрнафта» и Кременчугский НПЗ заявили об угрозе остановки своих производств из-за действий госпредприятия «Укртранснафта», которое приостановило прием и транспортировку нефти компании, несмотря на предварительную оплату услуг.

19 марта "Нафтогаз Украины", контролирующий 100% акций «Укртранснафты», отстранил Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления "Укртранснафты" и назначил на его место бывшего сотрудника СБУ Юрия Мирошника, имевшего сомнительную репутацию.

Спустя месяц руководителем «Укртранснафты» стал Роман Сидорак.

Ранее участники рынка заявляли, что за скандалом вокруг государственной компании «Укртранснафта» стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная бизнесмену, народному депутату Игорю Еремееву.

По их словам, интерес Еремеева к «Укртранснафте» очевиден, поскольку тот пытается нанести удар по нефтеперерабатывающему сегменту, чтобы монополизировать рынок продаж нефтепродуктов.

До назначения исполняющим обязанности исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Пасишник работал помощником народного депутата Еремеева.