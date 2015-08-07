"Энергоатом" планирует завершить программу повышения безопасности АЭС в 2020 году

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» намерена перенести с 2017 на конец 2020 года срок реализации Комплексной программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных станций за кредит на сумму 600 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития и от Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом), что связано с задержкой вступления в силу кредитных соглашений.

Об этом сообщил заместитель директора по инвестициям и перспективному развитию "Энергоатома" Григорий Плачков на встрече клуба Nuclear friendly (Дружественный атом), организованном госкомпанией.

«Проект начинался в 2011 году… Реализовать мы его должны в 2017 году, но, к сожалению, из-за того, что европейский кредит из-за смены власти и бюрократических проволочек вступил в силу в этом году, то мы уже сейчас занимаемся изменением сроков этой программы и надеемся, что ее реализуем до конца 2020 года», - сказал Плачков.

По его словам, «Энергоатом» в текущем году полностью завершил работу по привлечению 300 млн евро заемных средств у ЕБРР, а также 300 млн евро у Евратома. При этом он подчеркнул, что в общей сумме это самый крупный кредит в истории украинской энергетики.

Плачков рассказал, что целью упомянутой программы является приведение уровня безопасности украинских энергоблоков к мировому уровню, выполнение обязательств Украины перед международными организациями, внедрение «постфукусимских» мероприятий, а также замена устаревшего оборудования, которая отработало свой ресурс.

В то же время он отметил, что «Энергоатом» постоянно работает над реализацией проектов по повышению безопасности украинских АЭС.

«Процесс постоянный. Мы никогда не останавливаемся в повышении безопасности. Мы этим занимаемся каждый день. Это наша прямая обязанность как лицензиата ядерных установок», - сказал заместитель директора по инвестициям и перспективному развитию.

Читайте такжеКабмин внес в Раду предложение денонсировать соглашения с Россией о достройке Хмельницкой АЭС

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» 28 мая 2015 года получил сообщение от Европейского сообщества по атомной энергии о вступлении в силу кредитного соглашения на 300 млн евро на реализацию комплексной программы повышения безопасности энергоблоков украинских АЭС.

Данное кредитное соглашение было заключено в августе 2013 года и ратифицировано Верховной Радой в мае 2014 года.

Соглашение со вторым соучастником и кредитором комплексной программы повышения безопасности - Европейским банком реконструкции и развития - вступило в силу 19 декабря 2014 года.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.