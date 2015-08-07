Украина за 7 месяцев купила угля почти на $1 миллиард, половина его - из России

Украина в январе-июле 2015 года импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 978,654 млн долл.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в январе-июле 2015 года являлись Россия, США и Австралия.

Импорт угля из России за 7 месяцев 2015 года в денежном выражении составил 420,022 млн долл. (за июль прирост 55 млн долл. по сравнению с 6 мес. 2015 года), из США – 277,501 млн долл. (за июль прирост 45 млн долл.), из Австралии – 68,956 млн долл. (также как и за 6 месяцев 2015 года, за июль показатель не изменился). На другие страны пришлось 212,175 млн долл.

Экспорт каменного угля и антрацита в январе-июле 2015 года в денежном выражении составил 31,676 млн долл.

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Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда из-за войны потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.

Украина в 2014 году импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,773 млрд долл.