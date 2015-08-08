Мировые цены на нефть продолжили падение

Об этом сообщает Новое время.

Стоимость фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на $1,98, до $48,54 за баррель.

Цена фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже опустилась на $1,93, до $43,80 за баррель.

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Как сообщал УНИАН, в ближайшее время цены на нефть продолжат свое снижение из-за перенасыщенности предложения, которое связано с ожидаемым возвратом поставок иранской нефти на мировые рынки.