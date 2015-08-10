Новые санкции США могут "заморозить" крупнейшее месторождение Газпрома

США 7 августа ввели санкции в отношении Южно-Киринского месторождения «Газпрома» в Охотском море. Запрещаются экспорт, реэкспорт и передача внутри страны оборудования для этого месторождения, если на это нет согласия бюро промышленности и безопасности (структура Минторга США), пишут "Ведомости".

Южно-Киринское включено в санкционный список, так как «сообщалось, что оно содержит существенные запасы нефти», объясняет Минторг. А его разработка будет означать нарушение секторальных санкций. Сейчас американские санкции распространяются в том числе на месторождения нефти, где ведутся работы на глубине свыше 500 футов (около 152 м). Глубина моря на месторождении меняется в интервале 110–320 м, указано на сайте «Газпрома».

Читайте такжеУ "Газпрома" новая проблема: его доля на внутреннем рынке РФ может сильно сократитьсяЮжно-Киринское – одно из крупнейших месторождений на российском шельфе. По запасам оно уступает только Штокмановскому месторождению «Газпрома» в Баренцевом море. Запасы Южно-Киринского составляют почти 640 млрд куб. м газа и 97 млн т конденсата. Год назад министр энергетики Александр Новак объявил, что на месторождении найдены огромные запасы нефти – 464 млн т. Но на баланс «Газпрома» они пока не поставлены. Месторождение является основным активом газпромовского проекта «Сахалин-3». Долю в нем желает получить Shell в обмен на свои активы, говорил недавно гендиректор Shell Бен ван Берден.

В отличие от отложенного Штокмана на Южно-Киринское у «Газпрома» были большие планы.

В июне «Газпром» сообщал, что газ Южно-Киринского пойдет на загрузку третьей очереди предприятия по сжижению газа на Сахалине. В компании также допускали строительство четвертой очереди завода. СПГ-завод «Сахалина-2» сейчас единственное предприятие в России по сжижению газа.

В 2014 г. США закрыли «Газпрому» доступ на рынок долгосрочного кредитования. Кроме того, действуют секторальные санкции, запрещающие американским и европейским компаниям предоставлять оборудование (оказывать услуги) для проектов в Арктике, глубоководного бурения и разработки трудноизвлекаемой нефти. Санкции в отношении Южно-Киринского – это не новый тип запрета (по сравнению с секторальными санкциями, введенными ранее), однако они неограниченно расширяют круг лиц, потенциально подпадающих под ограничения, говорит управляющий партнер юридической компании Art de Lex Дмитрий Магоня.

Без зарубежных поставщиков «Газпрому» будет сложно осваивать Южно-Киринское месторождение. Если доразведка покажет, что нефть и газ находятся в одном резервуаре, то придется сначала извлекать нефть. А тогда нужна будет платформа, говорит Крутихин. Для добычи газа понадобятся подводные добычные комплексы. Согласно программе импортозамещения «Газпрома» такое оборудование производят только американские FMC Technologies, Cameron, GE Subsea и норвежская Aker.

«Сжижение газа тоже зависит от импортных технологий, так что следующие санкции могут быть направлены на российские проекты заводов СПГ», – полагает Михаил Корчемкин, директор East European Gas Analysis.

Представители Минэнерго и «Газпрома» от комментариев отказались. Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича не ответил на запрос «Ведомостей».