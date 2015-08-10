Украина готовится к зиме и увеличивает запасы газа в хранилищах

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 3 по 8 августа увеличились на 1,8%, или на 244 млн кубометров, - до 13,308 млрд кубометров.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Согласно данным госкомпании, среднесуточные объемы закачки газа в ПХГ на прошлой неделе составили 50 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Читайте такжеУкраине на зиму нужно накопить 19 миллиардов кубов газа Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 млрд кубометров.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает к сентябрю получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, необходимом для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.