Хмельницкая АЭС отключила на ремонт первый энергоблок

Хмельницкая атомная электростанция 8 августа отключила энергоблок №1 для проведения среднего планового ремонта, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Также сообщается, что по состоянию на 10 августа в работе находятся 10 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №4 Запорожской АЭС – 65-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №4 Ривненской АЭС – 21-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС – 27-е сутки планового ремонта, на энергоблоке №2 – 93-и сутки капитального планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 570 МВт, для Ривненской АЭС – 1 720 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 980 МВт, для Хмельницкой АЭС – 960 МВт.

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Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.