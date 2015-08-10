Змиевская ТЭС остановила работу из-за отсутствия угля

«С 0:28 10.08.2015 Змиевская ТЭС остановлена и работает в режиме подстанции в связи с отсутствием топлива (остаток на складе составляет 803 тонны)», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10 августа на электростанциях «Центрэнерго» в работе находятся шесть энергоблоков.

По данным «Центрэнерго», на Углегорской ТЭС работает три энергоблока, на Трипольской ТЭС – три энергоблока.

Также в компании отмечают, что в связи с повреждением 9 августа железнодорожных путей на перегоне железнодорожных станций Ясиноватая-Скотоватое поставка угля для Змиевской и Трипольской ТЭС приостановлена.

Как ранее сообщал УНИАН, Змиевская тепловая электростанция, остановленная в мае 2015 года для накопления на своих складах достаточных объемов антрацитового угля, 21 июля включила в работу два энергоблока для покрытия дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме Украины.

Змиевская ТЭС работала одним энергоблоком с маневренными пусками второго энергоблока для регулирования частоты и активной мощности в ОЭС Украины и ликвидации возникшего небаланса в энергосистеме.

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Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» принадлежит государству, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».