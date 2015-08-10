Всемирный банк может выделить Украине $500 миллионов на закупку газа

Всемирный банк может выделить 500 млн долл. на закупку Украиной природного газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг., а также гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 10 августа на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Всемирный банк говорит о 500 млн долл.», - сказал Демчишин.

Министр напомнил, что переговоры ведутся также с ЕБРР и IFC.

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Как ранее сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает в сентябре-октябре 2015 года получить кредит в размере 300 млн долл. от Европейского банка реконструкции и развития на закупку природного газа для прохождения следующего отопительного сезона.