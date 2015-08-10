Демчишин рассчитывает покупать газ по цене не выше 250 долларов

Украина до конца отопительного сезона рассчитывает покупать газ по цене не выше 250 долл. за тыс. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Я думаю, что цены будут на протяжении двух кварталов, то есть до конца отопительного сезона, на уровне 250 долл. плюс-минус. Это будет адекватный уровень. Возможно даже немного ниже за счет того, что нефть в последние дни проседает», - сказал Демчишин.

Также Демчишин сообщил, что Украина, которая более месяца не импортирует газ из РФ, подпишет новый договор с "Газпромом" для прохождения отопительного сезона.

"Даже всеми усилиями, которые предпринимаем, пиковые нагрузки надо закрывать все-таки из России. Поэтому, однозначно, намерены договориться с россиянами, потому что договор на отопительный сезон необходим, и мы его подпишем", - сказал Демчишин.

Министр сообщил, что следующая трехсторонняя встреча в формате Украина-ЕС-Россия пройдет в Вене в конце августа.