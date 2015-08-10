Демчишин заявил о намерении подписать газовый договор с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

"Даже всеми усилиями, которые предпринимаем, пиковые нагрузки надо закрывать все-таки из России. Поэтому, однозначно, намерены договориться с россиянами, потому что договор на отопительный сезон необходим, и мы его подпишем", - сказал Демчишин.

Также министр сообщил, что следующая трехсторонняя встреча в формате Украина-ЕС-Россия пройдет в Вене в конце августа.

Также Демчишин сообщил, что Украина до конца отопительного сезона рассчитывает покупать российский газ по цене не выше 250 долл. за тыс. кубометров.

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"Я думаю, что цены будут на протяжении двух кварталов, то есть до конца отопительного сезона, на уровне 250 долларов плюс-минус. Это будет адекватный уровень. Возможно даже немного ниже за счет того, что нефть в последние дни проседает", - сказал Демчишин.