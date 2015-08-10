Украина планирует в 2016 году более трети топлива для АЭС приобрести у Westinghouse

Врамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести более трети топлива для АЭС у американско-японской компании Westinghouse, тогда как в текущем году почти все топливо поставлялось из России.

Об этом во время брифинга заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"Надеюсь, что с 2016 года у нас будет 5 поставок из 13 со стороны Westinghouse. Думаю, что это будет очень существенный шаг для того, чтобы диверсифицировать поставки", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что Украина активно ведет процесс диверсификации поставок топлива, для того, чтобы снизить зависимость от России.

"Сегодня, пока что 12 из 13 поставок приходит из России", - сказал Демчишин.

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Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства американско-японской компании Westinghouse на третьем энергоблоке. Вапреле ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

В 2016 году Запорожская атомная электростанция планирует загрузить первую партию топлива Westinghouse на 5-й энергоблок.

Справка УНИАН. Сотрудничество государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году. "Энергоатом" развивает сотрудничество с Westinghouse с целью диверсификации поставок ядерного топлива для украинских АЭС.