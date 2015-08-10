Генпрокуратура проиграла в суде дело об 11 миллиардах кубов газа Фирташа

Хозяйственный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре в признании недействительным двух договоров купли-продажи природного газа (NКП-ПХГ-1 и КП-ПХГ-2) от 20 января 2009 года между НАК Нафтогаз Украины и Газпромом, касающиеся 11 млрд кубометров голубого топлива, принадлежавших швейцарской RosUkrEnergo.

Об этом говорится в решении суда от 21 июля, пишет «Лига.Бизнес».

На 20 января 2009 года в украинских ПХГ находилось 11 млрд кубометров газа, принадлежащих RosUkrEnergo. Для того чтобы оформить право собственности на этот объем, Нафтогазу нужны были формальные основания.

Газпром как акционер РУЭ переуступил Нафтогазу право требования от швейцарского трейдера $1,7 млрд долга, или 11 млрд куб м газа в ПХГ по $153,9 за тысячу кубометров.

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После этого Нафтогаз и Газпром заключили еще две сделки. Нафтогаз продал 11 млрд кубометров газа Газпрому и в этот же день купил их у российского монополиста. Таким образом, украинский холдинг легализировал эти объемы, переведя их из режима "транзит" в режим "импорт".

Именно эти контракты оспаривала Генпрокуратура. После того, как РосУкрЭнерго лишилась своих 11 млрд кубометров в украинских ПХГ, швейцарский трейдер обратился в Стокгольмский арбитраж. Слушания в шведском суде прошли в кратчайшие сроки. Уже в июне 2010 года арбитраж обязал Нафтогаз вернуть РУЭ 11 млрд кубометров и еще 1,1 млрд в качестве неустойки.