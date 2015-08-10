Облгазы Фирташа задолжали более 4 миллиардов за технологический газ – Демчишин

Облгазы бизнесмена Дмитрия Фирташа задолжали более 4 млрд грн государству за технологический газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Предприятия Фирташа задолжали за газ больше 4 млрд грн. Это только облгазы», - сказал Демчишин.

По его словам, указанная сумма долга облгазов сформировалась из-за неоплаты за поставленный им технологический газ.

При этом Демчишин сообщил, что облгазы постепенно сокращают свою задолженность, уточнив, что за прошлый месяц они рассчитались за газ полностью и погасили более 200 млн грн долга за предыдущие периоды.

«По сравнению с 4 млрд грн это, конечно, немного, но уже прогресс есть», - добавил глава Минэнерго.

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Как сообщал УНИАН, 7 июля премьер-министр Арсений Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Министерством внутренних дел расследовать попытку группы Левочкина-Фирташа обанкротить Одесский припортовый завод путем завышения цены на газ, который аффилированные компании продавали предприятию.

Министерство внутренних дел арестовало уже 86 объектов группы компаний Дмитрия Фирташа Ostchem.

МВД осуществляет досудебное расследование, начатое по факту хищения государственного имущества должностными лицами «Газ Украины» в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. В результате преступных действий должностных лиц государство недополучило 5,7 млрд грн.

14 мая Яценюк поручил главе Минэнерго Демчишину в кратчайшие сроки подготовить решение о платном пользовании газораспределительными сетями, которыми пользуются частные компании Фирташа-Левочкина.

Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.